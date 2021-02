Pato pode reforçar ex-time de Maradona na Argentina

Alexandre Pato pode voltar aos gramados em 2021 depois de alguns meses sem jogar. Cristian Malaspina, presidente do Argentinos Juniors, revelou ter feito uma proposta para ter o atacante, visando a disputa da Libertadores da América.

Sem clube desde agosto, quando deixou o São Paulo no meio de seu contrato, Alexandre Pato já deixou bem claro que não pretende se aposentar ainda. O atacante, aos 31 anos, tem sido especulado em alguns times, mas nada concreto surgiu ainda.

Agora, porém, o atacante pode estrear perto de definir seu futuro. Cristian Malaspina, presidente do Argentinos Juniors, em entrevista ao TyC Sports, revelou que o time está conversando com Pato para que ele reforce a equipe na disputa da Libertadores.

“É uma negociação que já dura muito tempo. Ele é um jogador de uma hierarquia impressionante, que é um pouco daquilo que procurávamos para enfrentar a Copa Libertadores”, disse. “Temos que ter calma, estamos conversando. Ele tem que decidir com sua família se estaria disposto a vir morar na Argentina e quando isso acontecer e eu tiver permissão, vou viajar para São Paulo para me encontrar com ele e ver se podemos seguir com isso ".

Ciente de toda a dificuldade que a contratação de um jogador do nível de Pato envolve, o presidente garante que, além dele, o Argentinos segue ofensivo no marcado por outros reforços. “Alexandre é uma coisa legal, mas não podemos parar por aí porque o mercado fecha na próxima semana e estamos trabalhando em outros nomes. Obviamente estamos muito entusiasmados porque ele é um pouco do que estamos procurando nesta fase que vamos enfrentar", explicou Malaspina.

A notícia do interesse já dura alguns dias, desde que o próprio TyC Sports trouxe a possibilidade, mas Malaspina diz que as tratativas já acontecem há algum tempo. "Fiquei surpreso que as notícias tenham tido tanto impacto ontem [domingo, 7], porque a verdade é que estamos falando sobre isso há 10 ou 15 dias e temos trabalhado tranquilamente”.

Confiante na possibilidade de contratar o ex-jogador de gigantes com Chelsea, Milan, Corinthians, São Paulo e Internacional, Malaspina disse que Pato está aberto às negociações. “Ele falou comigo, falou com o treinador. Encontrei uma pessoa muito calorosa, muito disposta.

Se aceitar a proposta do Argentinos Juniors, Pato pode recomeçar sua carreira no mesmo time em que Diego Maradona deu seus primeiros passos no futebol. O ídolo argentino foi revelado pelo clube em 1976, antes de fazer história em Boca Juniors, Barcelona, Napoli e outros.

Pato não atua profissionalmente desde 29 de julho de 2020, na eliminação do São Paulo para o Mirassol, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O contrato foi oficialmente rescindido em agosto, com a passagem pelo Morumbi deixando a desejar.