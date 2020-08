Sem Jorge Jesus, Flamengo começa era Domenec com marcas quebradas

Além da primeira derrota dos titulares no ano, o Flamengo, com o revés por 1 a 0 para o Atlético-MG, começa a era de Domenec Torrent com o pé esquerdo. Sem nunca ter perdido em casa sob o comando de Jorge Jesus, e com apenas quatro derrotas, conforme os números do português, o clube carioca começa a temporada com uma marca negativa.

JJ ou Mister, como era conhecido no Brasil, o atual treinador do Benfica, ao que parece, deixará saudades no Rio de Janeiro. A primeira impressão do trabalho do espanhol contou também com um adversário forte. O Atlético de Jorge Sampaoli mereceu a vitória, mas liga o alerta no torcedor e o fim de marcas e recordes.

A última derrota do Flamengo no Maracanã, como mandante, foi no Campeonato Carioca de 2019, ainda com Abel Braga como treinador. No ano de 2020, os titulares só tinham empatado duas partidas, desperdiçando apenas quatro pontos. Domenec já chega perdendo três.

Quando precisou de mais ofensividade, Torrent tirou o meia Arrascaeta e colocou o centroavante Pedro, mas o substituído é quem teve as duas melhores chances de balanças as redes. Ao final da partida, apesar de ter uma equipe ofensiva, não foi capaz de bater o sistema defensivo do rival.

Neste ano de 2020, os titulares do Fla não tinham deixado de marcar gols. O último confronto sem gols foi contra o Liverpool, na disputa pela taça do Mundial de Clubes. Na segunda rodada do Brasileirão, o Flamengo vai enfrentar o Atlético-GO, na próxima quarta-feira (12), às 20h30. Enquanto isso, o Atlético-MG mede forças com o Corinthians, no mesmo dia, mas às 19h15.