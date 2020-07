Sem Jorge Jesus, Marco Silva ganha força no Flamengo

Jorge Jesus disse sim ao Benfica, conforme afirma o portal 'Goal'. Enquanto o treinador se prepara para retornar ao futebol português, o Flamengo se movimenta e já busca um nome para assumir o comando da equipe. O nome do também português Marco Silva ganhou força nos bastidores e é apontado como o candidato número um.

O ex-comandante do Everton vem sendo monitorado há tempos pela diretoria do Rubro-Negro, que faz um trabalho de avaliação contínua, o mesmo que é feito com jogadores para a montagem do elenco. Sem clube, desde que saiu da Inglaterra, o português de 43 anos já recebeu alguns contatos, que devem ser intensificados nos próximos dias.

Além de Marco Silva, o Flamengo trabalha com outros nomes como o do espanhol Miguel Angel Ramirez, atual treinador do Independente Del Valle, adversário do clube na Copa Libertadores da América. O nome, no entanto, ainda não é um consenso entre os membros do conselho de futebol.

Pelo torcedor, o Flamengo investiria em Marcelo Gallardo, atual treinador do River Plate. No entanto, uma fonte ligada à diretoria garantiu que o Rubro-Negro não vai tentar a contratação do técnico argentino, que também não tem interesse em deixar o clube que comanda desde 2014.

Uma coisa é certa, o treinador que assumir a equipe vai chegar com uma grande responsabilidade, pois os números de Jorge Jesus são bem expressivos. No Rubro-Negro, ele disputou 57 jogos, venceu 43, perdeu apenas 4 e emparou 10. Foram 129 gols marcados e 47 sofridos. O português empilhou as taças da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, SuperCopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.