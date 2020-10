Sem Junior Firpo e Jordi Alba, Dest pode ser titular contra o Getafe

O elenco enxuto do Barcelona está dando algumas dores de cabeça ao treinador Ronald Koeman. O técnico trabalhou com números mínimos nos últimos dias sem os jogadores que estão com as suas seleções e os lesionados.

Já de olho no 'Clássico', Koeman estuda dar um descanso a Leo Messi, mas essa poderia não ser a única surpresa. Sem Jordi Alba e Junior Firpo, pode ser a vez de Dest.

A comissão ainda esperava a volta de Firpo, mas de acordo com o diário 'AS', o lateral-esquerdo ainda deve desfalcar a equipe por mais uns dias.

Desta forma, sem os seus laterais, tudo indica que Sergiño Dest terá uma oportunidade no time titular contra o Getafe. O norte-americano já teve alguns minutos contra o Sevilla após a lesão de Alba.