Sem máscara e sem cerveja, assim foi a festa do Bayern

Já havia vencido com duas partidas de antecedência, mas a tradição na Alemanha é comemorar só no último jogo. E o palco desse ano foi a casa do Wolfsburg.

Os bávaros receberam o troféu na Volkswagen-Arena com os únicos aplausos dos dirigentes que estavam acompanhando tudo da arquibancada.

Além disso, esse ano não teve cerveja, como habitualmente acontece nas comemorações de título na Alemanha.

Tudo isso pelo protocolo sanitário imposto pela Federação devido a pandemia do coronavírus, que esvaziou os estádio e impôs uma série de restrições Mesmo assim, nada de máscaras entre os jogadores.