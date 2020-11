PSG confirma desfalques para enfrentar o RB Leipzig na Champions

O Paris Saint-Germain visita o RB Leipzig nessa quarta-feira encarando o jogo como uma final. A derrota contra o Manchester United na estreia obriga o time francês a buscar todas as vitórias possíveis para pensar na liderança do grupo.

O treinador Thomas Tuchel, no entanto, acumula problemas para o duelo na Alemanha. Às já conhecidas ausências de Neymar, Julian Draxler e Mauro Icardi, se unem as de Kylian Mbappé e Marco Verrati.

O atacante francês se lesionou na partida contra o Nantes, segue com incômodos musculares e não entrou na lista convocados divulgada nesta terça-feira. "Ele [Mbappé] não está disponível para a viagem à Alemanha e sua situação será reavaliada em 48 horas", informou o clube.

As duas equipes estão com três pontos na competição, mas o PSG está na frente por conta do saldo de gols. O líder do grupo é o Manchester United, que venceu seus dois jogos na competição continental, enquanto o Istanbul Basaksehir é o lanterna do Grupo H.

Confira no vídeo acima como foi a preparação do para o duelo da terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.