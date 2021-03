Sem medo do COVID-19: torcedores aglomeram para receber jogadores em clássico espanhol

Parece que para algumas pessoas a pandemia não existe, ou não passa de uma gripezinha. O futebol, por vezes, é colocado acima de uma situação tão delicada como a que o mundo vive com o COVID-19.

Apesar dos avisos dos clubes, a torcida do Sevilla recebeu seu time na entrada do Sánchez-Pizjuán com imagens que foram rapidamente criticadas nas redes sociais.

Os torcedores do Sevilla, na calçada e cercados pela Polícia, ficaram sem nenhuma distância de segurança gritando e aplaudindo seu time.

Soma-se a isso o fato de terem sido acesos alguns sinalizadores que obrigaram a Polícia a agir e a desocupar alguns trechos de quarteirões perto do Sánchez-Pizjuán.

O jornal 'ABC' informou que, apesar de tudo, os movimentos a partir das 18h decorreram com total normalidade e sob fortes medidas de segurança.

Minutos antes, cenas parecidas aconteceram ao redor do Estádio Benito Villamarín. Os torcedores do Betis se despediram de sua equipe com cartazes e sem distância de segurança.