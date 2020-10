Kean surge como solução no ataque do PSG

Preocupado com a lesão de Neymar, que foi substituído aos 26 minutos do primeiro tempo no duelo contra o Basaksehir pela Champions League, o Paris Saint-Germain pode encontrar no jovem Moise Kean a resposta para a eventual ausência do brasileiro.

Contratado por empréstimo junto ao Everton na reta final da última janela de transferências, o atacante de 20 anos disputou apenas sua quarta partida pela equipe da capital francesa, iniciando o jogo ao lado de Mbappé pela segunda vez, mas já mostra que toda a expectativa ao seu redor é justificada.

Apesar do susto com a lesão de Neymar, o confronto terminou de forma positiva para o PSG, que viu seu jovem talento marcar os gols da vitória por 2 a 0 fora de casa, um de cabeça e um em um belo meio-voleio.

Com os dois tentos, Kean chega à impressionante marca de quatro gols em quatro partidas, sendo que os outros dois foram marcados na última partida da Ligue 1, em goleada por 4x0 contra o Dijon.

O bom início da jóia italiana também tranquiliza o PSG com relação ao desempenho de Icardi. Longe de seus melhores dias desde a sua chegada a Paris, o atacante sofreu uma lesão ligamentar no joelho no início de outubro, e segue em recuperação. Mesmo com a pouca idade, Moise Kean se destaca por sua altura e força física, características que compartilha com o argentino ex-Inter de Milão.

Com a vitória sobre o Istanbul Basaksehir, o Paris Saint-Germain conquista seus primeiros três pontos na Liga dos Campeões. Os franceses jogam pelo grupo H, que ainda tem RB Leipzig e Manchester United, que derrotou o PSG na primeira rodada por 2 a 1.

O próximo compromisso do PSG será no próximo sábado (31), quando enfrenta o Nantes pela Ligue 1. Na Liga dos Campeões, o RB Leipzig é o próximo adversário, na próxima quarta (4), novamente jogando fora de casa.