Sem notícias de Silva

Após o duro golpe que foi o 2 a 2 com o Betis em um duelo cuja vitória estava basicamente garantida, a Real Sociedad voltou aos treinos nesse domingo. E aconteceu com uma ausência habitual.

Acontece que David Silva, contratação estrela esse último verão, não pôde estar novamente na sessão junto com seus companheiros e seu estado físico continua gerando uma grande preocupação em Anoeta.

O canário, ex-Manchester City, não foi visto nas instalações do clube, assim como Moyá e Sangalli, descartando assim sua presença na Copa do Rei dessa semana, precisamente contra o Betis.

Desde sua chegada ao time, Silva foi titular em apenas 13 partidas e disputou 1.108 minutos. Em tal cenário, ele conseguiu fazer um gol e duas assistências.