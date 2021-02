Sem parar: o Atlético-MG anuncia a chegada de Dodô

Depois de anunciar a chegada do atacante Hulk, o Atlético-MG não perdeu tempo e oficializou a contratação do lateral esquerdo Dodô.

Aos 28 anos, estava livre no mercado desde que acertou a sua rescisão com o Cruzeiro. O contrato com o Galo mineiro é de três temporadas.

"Muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa. Não vejo a hora de estar em campo. Um grande abraço à nação Atleticana. O Galo é ... Dodô", escreveu o jogador nas redes sociais,