Sem Pedro e Gabigol, Bruno Henrique vira opção como referência no ataque

Rogério Ceni tem muitos problemas para o confronto desta quarta-feira (18), contra o São Paulo, no Morumbi. Com seis desfalques, o treinador não contará com seus dois principais atacantes. Gabigol e Pedro, ambos com dores na coxa, se recuperam de olho na sequência da temporada.

Sem seus artilheiros, Ceni testou algumas possibilidades nos dois últimos treinos, como Bruno Henrique atuando como referência no ataque. O jogador já fez esta função em várias oportunidades em 2019 e garantiu ao treinador que se sente muito confortável na posição. Assim, ele pode ter Arrascaeta, que não deve jogar os 90 minutos, atuando mais próximo, num 4-4-2.

Ceni também testou Lincoln, único centroavante disponível no elenco para esta partida. No entanto, o momento do jogador, que perdeu um gol incrível no último final de semana, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, e a falta de experiencia, o deixam correndo por fora para começar esta partida entre os titulares.

Quem também pode ganhar uma oportunidade pelos lados do campo é Pedro Rocha. O atacante conhece bem Rogério Ceni, do tempo que trabalharam juntos no Cruzeiro. O jogador foi um dos poucos daquele elenco Celeste que não teve problemas com o atual técnico do Flamengo e foi bastante utilizado na ocasião.

Além de Gabigol e Pedro, Rogério Ceni não terá à disposição Rodrigo Caio, Diego Ribas, Filipe Luís e Thiago Maia. Everton Ribeiro, que foi titular nos dois jogos da Seleção Brasileira, está em São Paulo com a delegação e será reavaliado horas antes da partida.

O mesmo acontecerá com Maurício Isla, ele também esteve em campo pela seleção chilena nos dois jogos da rodada dupla das Eliminatórias, mas chegará horas antes do confronto contra o São Paulo.