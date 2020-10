Sem público, mas com 15 mil ursinhos

Em meio ao enfrentamento de uma segunda onda da pandemia em diversos países, quase todas competições nem tiveram tempo de reabrir os portões. Nos Países Baixos, é assim.

Sem a presença de público nas arquibandacas, o Heerenveen teve mais uma dessas iniciativas criativas para ocupar o lugar da torcida. A ideia teve ampla repercussão não só por ser inusitada e em grande quantidade, mas também pelo belo motivo.

O clube optou por colocar 15 mil ursinhos de pelúcia no lugar dos torcedores. Tudo com uma boa causa: vender ingressos simbólicos e arrecadar verbas para o combate ao câncer infantil.

A partida contra o Emmen pela sexta rodada da primeira divisão do campeonato nacional acabou com placar de 4 a 0 para o time local e uma vitória ainda mais importante: a doação de 230 mil euros para ajudar as crianças na luta contra a doença.