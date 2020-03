Sem público, Milan perde em casa para o Genoa

O coronavírus vai fazendo vítimas e causando muitos problemas para a Itália. Houve partida entre Milan e Genoa pela 26º rodada da Serie A, mas com os portões fechados.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 7 minutos com Pandev e ainda no primeiro tempo o Genoa ampliou com Cassata. O Milan descontou com Ibrahimovic já na reta final da partida.

O resultado serviu para o Genoa respirar aliviado na briga contra o rebaixamento. O time de Davide Nicola chegou aos 25 pontos e assumiu a 17º posição, deixando a zona da degola. Já o Milan fica com 36 na 7º colocação.

Na próxima rodada o Milan visita o Lecce (18º), enquanto o Genoa recebe a visita do Parma (9º).