Sem saber o que é perder, Chelsea de Tuchel está na semis da FA Cup

O Chelsea avançou para as semifinais da Copa da Inglaterra graças a um gol contra de Norwood, um gol de Ziyech e as defesas de um Kepa que estava inspirado.

Embalados desde a chegada de Thomas Tuchel, os 'blues' agora somam quatro empates e dez vitórias. O gol que abriu caminho para a classificação saiu depois de uma finalização de Ben Chilwell de fora da área, que contou com o desvio para as próprias redes de Norwood.

O time de Stamford Bridge perdeu algumas chances e deixou os 'blades', lanternas da Premier League gostarem da partida. E se não fosse pelas boas defesas do contestado Kepa, o resultado teria sido diferente.

O gol que selou o passe para as semis chegou já nos acréscimos quando Ziyech aproveitou um cruzamento de Chilwell.

Com o resultado, o Chelsea se classificou para as semifinais da FA Cup e aguarda o sorteio que acontecerá ainda nesse domingo, para conhecer o seu rival. A final da competição será em Wembley no dia 15 de maio.