Sem time, Cavani fica de fora da lista da seleção

Edinson Cavani ficou de fora da lista de convocados que o técnico do Uruguai, Óscar Washington Tabárez, apresentou nesta sexta-feira. O atacante segue sem clube após o fim do vínculo com o PSG e tenta definir seu destino nesta janela de transferências.

A relação de jogadores vale para as partidas que a 'Celeste' fará contra Chile (8 de outubro) e Equador (13 de outubro) pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 do Catar.

Entre times portugueses, foram chamados Darwin Núñez, do Benfica, e Sebastián Coates, do Sporting. No futebol brasileiro, os convocados são Matías Viña, do Palmeiras, e Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo.

Lista de convocados:

Goleiros: Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño-PAR), Martín Silva (Libertad-PAR) e Martín Campaña (Al Batin-KSA).

Defensores: Diego Godín (Cagliari-ITA), Sebastián Coates (Sporting-POR), Martín Cáceres (Fiorentina-ITA), Damián Suárez (Getafe-ESP), Ronald Araújo (Barcelona-ESP), Matías Viña (Palmeiras-BRA) e Agustín Oliveros (Nacional).

Meio-campistas: Nahitan Nández (Cagliari-ITA), Lucas Torreira (Arsenal-ING), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Matías Viña (Palmeiras-BRA), Mauro Arambarri (Getafe-ESP), Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG) e Brian Rodríguez (Los Angeles FC-USA).

Atacantes: Jonathan Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Maxi Gómez (Valencia-ESP), Luis Súarez (Atlético de Madrid-ESP), Cristhian Stuani (Girona-ESP) e Darwin Núñez (Benfica-POR).