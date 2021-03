Semana frenética para o Real Madrid: Liverpool, Barça e Liverpool em sete dias

O mês de abril vem carregado de duros compromissos para o Real Madrid. Entre os dias 7 e 14 desse mês o conjunto 'merengue' encara o Liverpool pela partida de ida das quartas de final da Champions, o Barcelona no Espanhol e outra vez o Liverpool na volta da Champions.

Sem dúvidas serão sete dias frenéticos e decisivos para o time de Zinedine Zidane. Datas fundamentais para a temporada do Real Madrid, já que bater os 'culés' no 'Clásico' e eliminar o Liverpool da Champions representaria uma injeção de ânimo em uma equipe bastante irregular até aqui.

Antes disso, o Real deve se concentrar para encarar o Celta de Vigo fora de casa e o Eibar em casa. Serão dois duelos de menor importância, mas que valem pontos primordiais para a sequência de LaLiga.

Já vencer o time de Ronald Koeman seria de vital importância para as pretensões do Real na competição. No momento, os 'culés' estão na frente com dois pontos de vantagem, um fator a mais para o 'Clásico' ser muito especial.