Semedo obriga o Barça a escolher entre Dest e Emerson

Era o que muitos apostavam e que no sábado parecia mais improvável do que nunca, apesar da venda de Diogo Jota. Semedo aos Wolves para contratar um lateral. As opções Dest ou Emerson estão na mesa.

Muitos veículos de comunicação consideram a venda de Nélson Semedo para o Wolverhampton Wanderers quase fechada. O clube inglês tem muito dinheiro depois da venda de Diogo Jota e, embora tenha assinado um lateral, a perda de Doherty pode exigir outro.

Tudo faz sentido quando você olha além. Semedo é de Mendes, e Mendes é o principal fornecedor de jogadores aos Wolves. Eles realmente precisam de Semedo já que contrataram Hoever? Se Mendes disser sim, será sim.

E, como toda a imprensa vem dizendo, a operação fecharia em torno de gritantes 40 milhões de euros, mesmo que seu valor de mercado não chegue a 27.

Se o Barcelona recebesse esses 40 milhões (sem a comissão de Mendes, é claro), teria dinheiro para fazer a assinatura de um lateral de garantias. E estaria debatendo, segundo 'AS', entre duas opções.

Um deles é o já conhecido Sergiño Dest, lateral americano do Ajax. O outro, é o não menos conhecido Emerson , da Real Sociedad, cuja propriedade é compartilhada com o Betis.