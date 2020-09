Semedo sobre a Premier: "Espero que cheguemos ao 'Big Six'"

Semedo já é um novo jogador do Wolves e, se tem uma coisa certa, é que ele quer ter sucesso. O próprio jogador disse isso em sua primeira entrevista para a mídia oficial do clube, na qual especificou diretamente o que deseja: entrar furtivamente entre os seis primeiros da Premier League.

“A equipe esteve muito bem nos últimos três anos. Sou ambicioso e espero que, este ano, possamos fazer coisas muito boas, chegar ao 'Big Six' e, se possível, fazer algo especial. Estou muito feliz por estar aqui Também ansioso para começar, e obrigado a todos pelo apoio, vamos aproveitar juntos”, afirmou.

Mas por que você escolheu este time em particular? “Porque é uma equipe muito boa, que joga um futebol muito bom. No ano passado, fizeram uma temporada muito boa e é uma equipe muito importante na Inglaterra, também na Europa. O treinador Nuno é um treinador muito bom. Fez coisas muito boas nos Wolves e outras equipes. Tenho certeza que vou aprender muito com ele", explicou.

Ele deixou um Barcelona em total remodelação para trazer sua qualidade para a lateral direita da equipe inglesa. O jogador se analisou futebolisticamente: "Os torcedores podem esperar um lateral-direito moderno que goste de atacar. Posso trazer ritmo e velocidade para o time. Gosto de ir para a frente e voltar", disse.

"Você pode esperar muito trabalho e muita ambição. Estou muito animado por estar aqui. É uma equipe muito boa. Jogar na Premier League também é um sonho para mim. Estou realmente ansioso para encontrar meus companheiros de equipe e começar a treinar", acrescentou.

Vários deles são portugueses. Na verdade, um dos uniformes da equipe parece dedicado a eles. "Falei com alguns e eles me contaram coisas muito boas sobre o clube, sobre a equipe. Espero poder ajudá-los a ter sucesso também", disse Semedo.