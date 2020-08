Nélson Cabral Semedo, o português de 26 anos, atualmente defende o Barcelona depois de ter se formado e vivido boa parte da sua vida profissional em Portugal pelas mãos fo Fátima e Benfica.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o jogador comentando sobre sua volta a Lisboa para enfrentar o Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campões. (confira as prováveis escalações aqui)