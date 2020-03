Semelhanças com o Barça? Clube de Xavi chega aos 100 gols

Xavi Hernández não mudou sua maneira de ver o futebol após a aposentadoria. O ex-jogador do Barcelona, ​​agora treinador do Al Sadd, continua a priorizar a seção ofensiva sobre a defensiva.

Um relatório do 'Sport' analisa os números do clube do Catar desde que o de Tarrasa começou a comandar a equipe e concluiu que o ataque é tudo para o ex-meio-campista.

Em 39 jogos oficiais comandados, o Al Sadd, de Xavi, marcou 100 gols, com uma média de 2,5 gols por jogo. E tudo isso foi conseguido conquistando gols, desde que ele conquistou a Supertaça do Catar e recentemente adicionou a Copa do Catar com a equipe.

Muito parecido com o Barcelona, ​​o Al Sadd conseguiu balançar a rede em todos os jogos, exceto dois, uma derrota para o Qatar SC (0-3) e outra para o Al Rayyan por 1-0.

Seus bons números até o momento terão uma pausa, já que o Catar suspendeu o campeonato neste sábado por um período mínimo de 15 dias devido ao coronavírus.