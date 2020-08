Semifinais do Campeonato Mineiro: datas, horários, sedes e onde assistir

Após a fase de classificação que, assim como aconteceu em outros estaduais Brasil afora, precisou ser interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Mineiro de 2020 recomeçou e já está em sua fase semifinal.

Dentre os quatro classificados, destaque para a ausência do Cruzeiro – que ficou na quinta posição na primeira fase e, pela primeira vez em mais de 50 anos, ficou fora da semifinal. No estadual de Minas, avançam para o mata-mata os quatro primeiros colocados após 11 rodadas de disputa.

QUEM AVANÇOU PARA A SEMIFINAL

Com 26 pontos somados, a grande surpresa foi a Tombense, que terminou a fase de classificação na liderança. O América ficou na segunda posição, mas é o único time invicto até aqui (7 vitórias e 4 empates). Após um início irregular, o Atlético garantiu sua vaga na última rodada e a Caldense completa os postulantes ao título.

QUEM ENFRENTA QUEM?

Segundo a regra do estadual, o primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo pega o terceiro em jogos de ida e volta. Desta forma, a Tombense joga contra a Caldense enquanto América e Atlético fazem o clássico para definir o outro finalista.

Vale destacar que os times que tiveram melhor campanha na fase de classificação terão a vantagem de dois empates nos jogos de ida e volta. Ou seja: a Tombense tem esta vantagem contra a Caldense (e a manterá caso avance para a final), assim como o América diante do Atlético.

QUANDO SERÃO AS PARTIDAS?

Os primeiros duelos estão marcados para este domingo (02). Às 11h (de Brasília), a Caldense recebe a Tombense no Estádio Independência. Atlético e América jogam às 16h no Mineirão.

A definição dos finalistas será na quarta-feira (05), com ambas as partidas realizadas no Estádio Independência: às 16h a bola rola para Tombense e Caldense, às 21h30 é a vez de América e Atlético.