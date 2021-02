"Sempre disse que sou feliz aqui", diz Mbappé

Como não poderia ser diferente, a imprensa internacional só fala em Mbappé. O francês marcou um 'hat-trick' nessa terça-feira em pleno Camp Nou e ajudou a afundar o Barcelona na crise esportiva.

A vitória por 1-4 na casa do conjunto da catalunha praticamente colocou o Paris Saint-Germain na próxima fase da Champions League. Ao final da partida, Mbappé mostrou toda sua satisfação.

"Estamos muito contentes. É um jogo muito importante para nós. Queríamos vir aqui e ganhar. Foi o que fizemos. É maravilhoso, mas não ganhamos nada. Estamos começando a melhorar fisicamente, ainda não estamos no auge da nossa forma. Tentaremos continuar a progredir", disse em declarações a 'RMC Sport'.

Perguntado sobre os rumores que o colocam fora do Parque dos Príncipes, o atacante jurou amor ao PSG: "Sempre quis dar o melhor de mim com o PSG, é uma camisa que me toca o coração. Nem sempre tive sucesso, ainda posso perder jogos, mas nunca na vida vou me esconder, mesmo que cometamos erros. Hoje meu trabalho árduo compensa. Sempre disse que sou feliz aqui. Depois desse tipo de batalha, fico ainda mais feliz", completou.