"Sempre que eu marcava um gol, Van Gaal me mandava para o banco"

Em uma declaração dada a 'Het Nieuwsblad', Adnan Januzaj lembrou de seu triste tempo no Manchester United, do qual ele não tem boas lembranças.

O atacante belga voltava ao banco toda vez que fazia um bom jogo, como ele próprio comentava: "Toda vez que eu fazia a diferença com uma assistência ou um gol, voltava ao banco mais tarde".

Algumas palavras que ele falou depois de ser questionado por uma declaração de Louis van Gaal, que afirmou exatamente o oposto: "Bem, Louis van Gaal. Eu realmente não deveria me defender contra ele, as estatísticas dizem o suficiente".

Além disso, o jogador da Real Sociedad acrescentou que o mesmo aconteceu com Memphis Depay. "Se ele diz que nos deu oportunidades suficientes, não está dizendo a verdade, é simples assim", acrescentou Januzaj.

"Felizmente, há muitas pessoas no Manchester United que sabem me apreciar. Giggs é uma das pessoas a quem mais devo no Manchester United. Quando ele ainda era jogador, ele me deu conselhos e também aprendi muito com ele como treinador. Sempre serei grato por esse gesto. Ele é um exemplo", disse o jogador da Real.