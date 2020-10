Sequência de derrotas derruba Luxemburgo; veja os números

Vanderlei Luxemburgo foi demitido após uma passagem em que não foi capaz de fazer o valioso grupo palmeirense ter um bom desempenho, nem mesmo quando chegou a uma sequência invicta de 20 jogos.

O Palmeiras entrou em uma curva descendente e somou três derrotas consecutivas ao perder em casa por 3 a 1 contra o Coritiba. Antes, o time perdeu para Botafogo e São Paulo. Logo após a partida dessa quarta-feira, a diretoria confirmou a saída do treinador.

"Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Palmeiras. Após a partida desta quarta-feira (14), a diretoria alviverde se reuniu na Academia de Futebol e decidiu pela não permanência do treinador no cargo. O Palmeiras agradece a Luxemburgo pelo trabalho desenvolvido em sua quinta passagem pelo clube, na qual conquistou o Campeonato Paulista de 2020", comunicou o clube.

O treinador foi contratado no final de 2019. Desde então, esteve no comando da equipe em 36 partidas, com 17 vitórias, 14 empates e cinco derrotas. Com sua saída, o auxiliar-técnico Maurício Copertino e o preparador físico Antonio Mello também deixam o Palmeiras.

A sequência negativa levou a equipe a cair para a sétima colocação e acumular 22 pontos. No domingo, o Palmeiras visita o Fortaleza pela 17ª rodada do Brasileirão.