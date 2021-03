"Ser comparado a Iniesta é um luxo, mas tenho que ser o Pedri"

A 'La Roja' está em concentratação. Eles querem estar na Copa do Mundo do Catar em 2022 e trabalharão para isso acontecer. Seu primeiro rival dessa caminhada será a Grécia.

Pedri, jogador do Barcelona, falou sobre esse confronto. "Estou aqui para aprender com aqueles que estão há mais tempo", disse ele na entrevista coletiva. “Não tenho referência aqui, procuro aprender com todos”, disse.

Perguntaram se Ramos seria contratado pelo Barça, mas ele disse que não vê isso muito viável e que, em todo o caso, não é ele que decide. "É muito difícil que ele vá ao clube rival. Ele é um bom jogador, mas eu não contrato", disse.

Pedri se sentiu muito acolhido por todos. "Eles me trataram muito bem. Conhecendo Jordi Alba, Busquets e os companheiros de Seleção Sub-21, tudo é mais fácil. O resto também são pessoas magníficas. Quero aproveitar a experiência", aprofundou.

"Claro, você gosta de ser comparado a Iniesta, mas como o treinador disse, eu tenho que ser o Pedri para alcançar minhas conquistas", disse ele quando questionado sobre as comparações com o de Fuentealbilla.

Quanto ao jogo da Seleção, ele se declarou apaixonado pelo jogo da 'la Roja': "Gosto muito do estilo de Luis Enrique. Espero me adaptar para dar o máximo possível".

Pedri disse que tem mais de um sonho que espera realizar. "Um sonho? Tenho vários, não posso ficar com apenas um. Tenho que estar focado agora nestes três jogos", disse cautelosamente.

Questionado pelo Barça e a sua conexão com Messi, ele disse que não é o único com quem tem um 'feeling' em campo, também com a seleção nacional. “A ligação pode ser feita com muitos jogadores, não só com o Leo Messi. Existem muitos jogadores de qualidade na Seleção da Espanha e podemos entender com vários jogadores”, afirmou.