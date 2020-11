'SER': Jordi Farré teria falado com o pai de Neymar para tentar sua contratação

À distância, Neymar Jr observa como seu nome está na boca de vários candidatos à presidência do Barcelona. O atacante do PSG neste momento serve como uma promessa de campanha, embora não se saiba qual o seu grau de empenho para dar um passo que depende mais do seu clube.

A primeira a mencioná-lo foi Emili Rousaud. O ex-vice-presidente de Bartomeu prometeu contratar "dois jogadores 'top', um deles Neymar", e garantiu que está "trabalhando" no seu retorno. Claro, ele confiava em tudo para retirar as demandas que tinha contra a entidade.

Pois bem, nesta sexta-feira, o programa 'Què t'hi Jugues' do 'SER Catalunya' garante que Jordi Farré, o promotor da moção de censura contra Bartomeu e também candidato, teria iniciado contatos para tentar incluir formalmente Neymar no seu programa.

Segundo a emissora, Farré teria tido uma conversa direta com Neymar pai, para saber em primeira mão sobre sua situação e sua predisposição. Nesse caso, a intenção seria impedi-lo de renovar e contratá-lo como agente livre em 2022.

Precisamente Jordi Farré foi o protagonista durante a manhã para uma entrevista no programa 'A Diario' da 'Radio Marca' onde, questionado pela promessa de Emili Rousaud, ele garantiu que tentaria trazer o jogador brasileiro de volta.

“Estamos trabalhando para trazer o melhor com o diretor de esportes e o secretário. Se me disserem que Neymar é o melhor, eu irei atrás dele. Além disso, ele quer vir para o Barça. Isso e ser um dos melhores nos obriga a ir atrás dele”.

No entanto, ele reconheceu claramente essa vontade de recuperar o atacante brasileiro, que deixou o Barcelona no verão de 2017 de forma polêmica. No caso dele, a questão é trazê-lo em 2022 como livre e não pagando uma transferência que no momento está inacessível para um Barça com redução total de sua massa salarial.