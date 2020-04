'SER': ligas voltam em julho; competições europeias, em agosto

A UEFA e a ECA chegaram a um primeiro entendimento, ao qual a rede 'SER' teve acesso. O ponto principal é o seguinte: as ligas serão disputadas, ou pelo menos retomadas, em julho, enquanto a Liga dos Campeões e a Europa League continuarão em agosto.

O motivo é que, nessa época, espera-se que a crise do coronavírus tenha passado e a bola possa rolar novamente, mesmo com possíveis modificações. Quais? Jogos com portões fechados ou até formatos diferentes nas competições europeias.

Nesta linha, as duas entidades não descartam que exista uma mudança no modo como os torneios da UEFA terminarão. Sobre a mesa estão essas duas idéias: jogar um jogo único e em campo neutro. Tudo, para terminar o mais rápido possível.

E o que pensam a UEFA e a ECA sobre como será o resto das ligas? Eles também têm em mente que serão jogados sem a presença de público.

Falta haver outra reunião com os clubes e os líderes de cada competição nacional para entrarem nos consensos locais e definirem os rumos do futebol diante de seus cenários específicos.