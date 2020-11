"Ser positivo significa ser contagioso? Também há bactérias na vagina"

O caos dos testes PCR na Lazio está demorando mais do que o previsto. Os jogadores se submeteram aos testes da UEFA e os resultados apontaram três positivos, mas todos deram negativo após provas realizadas em um outro laboratório.

O presidente do conjunto italiano, Claudio Lotito, falou sobre o assunto em declarações ao jornal 'La Repubblica' e a polêmica cresceu ainda mais. "O diretor de futebol também é positivo, mas ninguém diz se ele pode contagiar ou não".

"Estão brincando com a gente, e eu perguntei. O que significa um teste positivo? Significa ser contagioso, certo? Há bactérias na vagina de todas as mulheres do mundo também, mas nem todos são patogénicas", completou.

"Pedi ao presidente da Federação, Gravina, para que os mesmos testes fossem feitos a todos, com os mesmos parâmetros. Outro jogador deu positivo nos testes da UEFA, foi feito um PCR privado e saiu negativo...", concluiu.