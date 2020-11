"Ser presidente do Barça é um desejo que sempre tive"

Se há um jogador do Barcelona que costuma sempre falar com clareza, é Gérard Piqué, que abordou vários assuntos da atualidade esta sexta-feira, 27 de novembro, numa entrevista muito diferente das que está habituado.

Isso porque o zagueiro do Barcelona, ​​gravemente lesionado recentemente, respondeu às perguntas de várias crianças no âmbito da Fundação CRIS, dedicada à luta contra o câncer. O camisa 3 não evitou nenhuma pergunta apesar do fato de muitas delas terem dado muito o que falar, como a que se referiu a um possível futuro como presidente do Barça.

“Sou muito 'culé'. No futuro gostaria de ajudar o clube e isso exigiria uma preparação muito boa para ser presidente se um dia vir que posso contribuir com algo assim para o Barça. Vou decidir no futuro, mas é um sonho que eu sempre tive", confessou.

Da mesma forma, Gerard também falou sobre dois assuntos delicados no Barça nos últimos dois meses: a saída de Luis Suárez e as dúvidas sobre o futuro de Leo Messi na entidade do Barcelona.

"Lamentei quando o Luis (Suárez) saiu. Ele estava no clube há muitos anos, foram muitas horas com ele e compartilhamos muitas coisas. Sobre Leo, todos esperamos que ele fique mais anos, mas a decisão é dele" explicou.

Por fim, além de outras questões, o zagueiro também falou sobre quem foi seu melhor treinador. "O gênio por excelência é Pep Guardiola, ele está em outro nível. Embora eu tenha tido outros grandes treinadores como Sir Alex Ferguson, Luis Enrique, Vicente del Bosque, Ernesto Valverde...", sentenciou.