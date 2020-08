Santos mantém 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino

Após longos cinco meses de espera, as Sereias da Vila voltaram aos gramados com ótimo resultado. A goleada por 5 a 0 contra o Audax pela 5ª rodada deixou o time com 100% de aproveitamento no torneio nacional.

Na sexta rodada do Brasileirão Feminino de 2020, os Santos visita o Avaí-Kindermann no próximo domingo (30), às 15h, no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC).

Confira os gols da partida dessa quarta-feira, marcados por Cristiane, Bia Menezes, Tainara, Thaisinha e Luana.