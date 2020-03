Sergi Roberto, mais perto da alta médica

Sergi Roberto era quem mais tinha motivos para sorrir no treino do Barcelona nesta quinta-feira, antes do anúncio da suspenão dos próximos dois jogos do Campeonato Espanhol.

O jogador participou de parte das atividades, segundo informou o clube catalão, ​​que acrescentou em comunicado que o técnico Quique Setién também contou com os jovens Morer, Araújo, Monchu, Riqui Puig, Collado, Manaj e Ansu Fati.

O final do treino de Barcelona coincidiu com a mensagem da LaLiga, que suspendeu todas as competições pelos próximos dois dias. Com isso, a equipe não vai mais entrar em campo neste sábado contra o Mallorca e já imagina ter também a suspensão da partida de volta da Champions League contra o Napoli.

O prazo de recuperação de Sergi Roberto apontava para o retorno no jogo da próxima semana contra os italianos, mas, devido à possível suspensão do futebol continental, o atleta deverá ter um tempo a mais para recuperar completamente suas condições físicas.