Sergi Roberto, positivo para COVID-19

Após testes PCR feitos nessa terça-feira no elenco do Barcelona, foi comunicado que Sergi Roberto deu positivo para coronavírus. Um problema que se soma à lesão muscular do jogador.

A entidade explicou que Sergi se encontra bem e está isolado em casa, onde também continuará com seus exercícios de recuperação.

Do mesmo modo, o Barça informou que já comunicou o fato às autoridades esportivas e sanitárias competentes, e foram rastreadas todas as pessoas que estiveram em contato com o jogador para serem realizados mais testes.

Não é o primeiro caso que os azulgrana comunicam. Na pré-temporada, Jean-Clair Todibo, agora emprestado no Benfica, já havia se contagiado; e Samuel Umtiti também já havia dado positivo, o que atrasou ainda mais um processo de recuperação que ainda não chegou ao fim.

Por sua vez, a estimativa é que Sergi Roberto fique dois meses afastado dos campos. Enquanto isso, continuará sua recuperação em casa enquanto supera o COVID-19 para poder voltar ao CT Joan Gamper o quanto antes.