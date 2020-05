Sergi Roberto, Rakitic, Lenglet e Ter Stegen fizeram teste de COVID-19

Os jogadores do Barcelona retornaram à Ciutat Esportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí) nesta quarta-feira para passar pelos testes de PCR que a LaLiga exigia para descartar ou confirmar possíveis casos de COVID-19 antes de retornar aos treinos e competições.

Liderados pelos madrugadores Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Clément Lenglet e Marc Andre Ter Stegen, todos os jogadores de futebol do primeiro time entraram na Ciutat Esportiva a partir das 9h, que retomou sua atividade 53 dias depois.

Os membros da equipe foram submetidos a PCRs individuais e a um breve exame médico, que durou 20 minutos, com exceção do francês Ousmane Dembélé, que, conforme explicado por Cadena SER, recebeu alta do clube. no registro da LaLiga depois de sofrer uma lesão duradoura no tendão e não foi testado.

Junto com eles, os jogadores do Barça B Ansu Fati, Riqui Puig, Iñaki Peña, Alex Collado, Ronald Araujo e Monchu também estiveram presentes na cidade esportiva pela manhã.

Uma vez que os resultados são conhecidos, o Barça volta ao treinamento em etapas, respeitando as instruções das autoridades de saúde, com sessões individuais.

A intenção da LaLiga, se a crise do coronavírus se estabilizar e não houver crescimento, é retomar a competição, a portas fechadas, em junho.