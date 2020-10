Sergiño Dest se atrapalha com a bola na apresentação e viraliza

O Barcelona apresentou Sergiño Dest, lateral-direito que chega para substituir Semedo como uma nova opção para o futuro. Sua chegada anima a torcida catalã, mas alguns erros repercutiram ao demonstrarem certa falta de habilidade, ou apenas nervosismo.

Durante a cerimônia de apresentação desta sexta-feira, o jovem teve um daqueles momentos clássicos de fazer embaixadinhas e 'truques' vestindo a camisa do novo clube.

Sozinho, no gramado do Camp Nou, diante de dezenas de lentes e com apenas 19 anos, o jogador contratado junto ao Ajax deixou a bola escapar e insistiu em fazer demonstrações de habilidade que não deram certo.

Antes de sair de campo, ele ainda conseguiu fazer um dos truques e ganhou um pouco de confiança para encerrar sua apresentação. De qualquer forma, os internautas não perdoaram.

O momento de constrangimento com os problemas ao tentar os malabarismos em seu primeiro dia de Camp Nou foram amplamente compartilhados nas redes sociais, virando movito de riso.

Resta esperar para vermos suas atuações diante dos adversários, situação em que Dest já mostrou se sentir bem mais à vontade.