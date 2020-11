Sérgio Conceição analisa "grande impacto" de Andrés Villas-Boas no FC Porto

O Porto recebe o Olympique de Marseille, comandado por André Villas-Boas, no Estádio do Dragão, válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões de 2020/21.

Em entrevista coletiva prévia à partida desta terça-feira, o atual treinador dos dragões falou seu colega, que estava em seu cargo na temporada 2010-2011 - confira um trecho no vídeo acima.

"O Marselha não é o clube ali da esquina. Tem um contexto competitivo acima da liga portuguesa. Teve mais tempo para se preparar, tem um treinador que já ganhou a Liga Europa e outros títulos, reconhecido como um dos melhores, e um plantel com jogadores que vão às suas seleções. Vamos apanhar um adversário difícil, mas temos responsabilidade", vincou Sérgio Conceição.

André Villas-Boas também falou a respeito de sua ex-equipe. "Os resultados do Porto não têm diretamente a ver comigo nem com as minhas responsabilidades como podem calcular, mas conheço bem esta casa e sei que a seguir a momentos de derrota seguem-se momentos de revolta e transcendência". destacou.

"É um misto de sensações que já tive na altura do sorteio. Não quero beliscar o Marselha, mas é o meu clube do coração. São sensações fortes. A típica neblina e nevoeiro do Porto que nos torna persistentes. Uma cidade de trabalho e fortaleza. Fui bem recebido por esse nevoeiro, por toda a cidade e clube, mas com uma missão, um compromisso que tenho com o Marselha e que me obriga a jogar para ganhar", frisou.

O Porto chega à terceira rodada da fase de grupos ocupando a segunda posição no grupo 3, com três pontos, mesma pontuação do Olympiacos. O Manchester City (seis) lidera e o Olympique de Marseille, sem pontuar, é o lanterna.