Sérgio Conceição desperta o interesse de italianos

Sérgio Conceição é o comandante do Porto desde a temporada 2016-17, quando chegou aos Dragões após experiências em clubes como Nantes, Vitória de Guimarães e SC Braga.

Um dia após seu trunfo sobre a Juventus, com classificação para as quartas de final da Champions League, a imprensa italiana aponta a Fiorentina como interessada na contratação do técnico.

A informação publicada por 'Calciomercato' afirma que a diretoria do clube de Florença pensa no treinador português para assumir o comando do time a partir da próxima temporada.

Vale lembrar que, como jogador, Sérgio Conceição teve experiências no futebol da Itália, com passagens por Parma, Lazio e Inter de Milão.