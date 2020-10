Sergio Conceição dispara contra a arbitragem: "Fomos prejudicados"

Sergio Conceição, treinador do Porto falou sobre a derrota da sua equipe para o Manchester City na estreia da Champions 2020-21. O treinador ficou na bronca com a arbitragem.

Em vários momentos da partida, foi possível ver o treinador reclamar das decisões do árbitro e até mesmo bater boca com Pep Guardiola.

"Nós somos um país pioneiro no VAR... Por aquilo que vi hoje, devo um pedido de desculpas a todos os árbitros e VAR do nosso país. Pois se há país competente, pelo menos em relação ao que vi aqui. Não tenho dúvidas... O lance do pênalti, o que dá a falta do Fábio Vieira, tendo em conta outras faltas iguais ou piores... Há um pênalti sobre o Pepe, que em qualquer lugar do Mundo seria pênalti . Fomos prejudicados", disse o treinador em declarações a 'Eleven Sports'.

"Tínhamos tudo para fazer um resultado positivo, que seria vencer. Não conseguimos, mas este foi o primeiro jogo e estou convicto que vamos dar uma resposta positiva nos próximos jogos", concluiu.