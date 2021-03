Na disputa pelo título do Campeonato Português, o Porto vai tentando perseguir o Sporting, que tem dez pontos de vantagem para os Dragões. Na última rodada, o Porto visitou o Portimonense e venceu com um lindo gol de falta de Sérgio Oliveira aos 67'. Antes de morrer nas redes a bola explodiu na trave e voltou nas costas do goleiro Samuel.

