Sérgio Oliveira promete "máxima intensidade" do Porto na França

O Olympique de Marseille recebe o Porto, às 20h (hora portuguesa) desta quarta-feira, com transmissão de TVI/Eleven Sports para Portugal.

Sérgio Oliveira foi o jogador escolhido para conceder entrevista prévia à partida. O meio-campista projetou o duelo e a postura que o time precisa ter.

“Vamos entrar com o espírito que nos caracteriza e com máxima intensidade. Vamos ser uma equipa trabalhadora e que coloca exigência nela própria, com uma vontade enorme de ganhar. O nosso objetivo é ganhar e ficar perto de passar aos oitavos de final. O Marselha vai querer entrar forte, mas estamos precavidos para isso e temos vindo a trabalhar bem para este jogo. Independentemente de como o Marselha entrar, temos de ser fiéis aos nossos princípios, pois queremos ganhar”, afirmou.

O meia destacou a necessidade de vitória para os franceses. “O treinador do Marselha, depois do jogo no Dragão, disse que queriam limpar a imagem que têm deixado na Liga dos Campeões, pois isso vão dar tudo por tudo, até porque é um jogo de vida ou de morte para eles e vão querer os três pontos. Mas vão ter pela frente uma equipa que também quer os três pontos, por isso prevejo um jogo bem disputado”, disse Sérgio Oliveira - confira mais no vídeo acima.

“Nada vale se o trabalho não for contínuo. Estou contente pelo arranque da época, mas tenho um longo caminho pela frente, com muito trabalho. Espero continuar nesta senda de golos e, principalmente, de vitórias. O mister ajudou-me muito na chegada à área e tenho mais intensidade em todos os aspetos. Os golos são a sequência do trabalho. Se marcar e a equipa ganhar, mais contente fico”, acrescentou o jogador.

Com 100º de aproveitamento, o Manchester City soma nove pontos e lidera o grupo 3 da Champions League. Atrás, aparecem Porto (6 pontos), Olympiacos (3) e Olympique de Marselha (0).