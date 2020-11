VÍDEO: a trajetória de Sergio Ramos até chegar 100 gols pelo Real Madrid

O gol de cabeça de Sergio Ramos contra a Inter de Milão reabriu um velho debate sobre o número oficial de gols marcado pelo jogador - entenda o caso envolvendo a Uefa e um lance de 2017 contra o Napoli.

Independentemente do número mais exato, é uma bela trajetória do zagueiro/capitão/artilheiro desde o primeiro, em dezembro de 2005, contra o Olympiacos, até o 100º, marcado nessa terça-feira. Confira essa trajetória no vídeo acima.