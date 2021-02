Sergio Ramos, cada vez mais perto de continuar

A renovação de Sergio Ramos continua adicionando capítulos à sua longa novela. Dessa vez, o capitão e Florentino Pérez aproximaram as posições nos últimos dias após uma série de ligações entre eles, conforme indicado por 'ABC'.

A citada fonte lembra que o presidente madrilenho contactou o sevilhano para saber do seu estado depois de ter se submetido a uma cirurgia para tratar o menisco do joelho esquerdo.

Da mesma forma, o jornal informa que o zagueiro fez o mesmo com Florentino após saber que havia testado positivo para coronavírus. As conversas ajudaram muito a recuperar o relacionamento entre os dois.

Vale lembrar que a renovação do jogador está neste momento em 'stand-by' porque o time merengue não aceita as condições do jogador. O que o clube oferece é o seguinte: dois anos e redução de 10% no salário.

As posturas pareciam remotas, mas as coisas mudaram. Esta aproximação entre os dois construiu pontes e Ramos está mais perto do que nunca de garantir a sua continuidade em Madri.

Será preciso ver como se resolve a questão da renovação, já que a volta de Bale neste verão representa uma nova despesa para a entidade. 30 milhões de euros que iriam para seu processo e afetariam totalmente Ramos, cujo reajuste ajudaria a pagar parte do salário do galês.