Sergio Ramos capricha na cobrança e marca um golaço

É o zagueiro mais artilheiro da história do Campeonato Espanhol. Sergio Ramos voltou a aparecer na partida contra o Mallorcar com um lindo gol de falta.

Antes da primeira hora de jogo no Di Stéfano, o árbitro marcou um toque de mão na entrada da área do Mallorca. Sergio Ramos se posicionou e bateu com estilo.

Com um chute seco e potente, o capitão acertou quase o ângulo do goleiro Reina, que só olhou e viu a bola estufar as suas redes. É o seu oitavo gol na Liga, o décimo nessa temporada.