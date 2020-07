Sergio Ramos, cheio de músculos para erguer a taça

O Real Madrid decidirá a LaLiga em poucos dias, com compromissos contra o Villarreal (confira as prováveis escalações aqui) e o Leganés. Em uma onda de positividade após as nove vitórias consecutivas após a paralisação, Ramos publicou uma das imagens do último treino da equipe... de uma maneira um tanto especial.

Sem camisa e exibindo músculos ultradefinidos, também com a bermuda recolhida, o capitão, com sua nova aparência viking, convocou a torcida com uma mensagem de união em uma semana tão decisiva.

"É a nossa vez. Vamos lá! Hala Madrid", o defensor merengue mostrou em suas redes sociais. Uma imagem que despertou várias respostas do vestiário do Real.

Do "carajo" de Vinicius Junior ao "tex" de Marcelo. Mas um dos comentários mais compartilhados foi o de Lucas Vázquez, que brincou: "Pare de usar filtros...".