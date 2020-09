"Sergio Ramos é o melhor capitão que se pode ter"

A moda do podcast também atingiu os jogadores de futebol. É o caso de Toni Kroos, que junto com seu irmão Felix faz o programa 'Einfach Mal Luppen'. Nele, ambos retratam sua carreira e se abrem sobre tudo em torno dela.

No último capítulo, um dos detalhes mais marcantes foi deixado novamente pelo meio-campista do Real Madrid. E é que Toni Kroos aproveitou para elogiar Sergio Ramos como o capitão merengue.

“Quando Ramos tem uma opinião, ele a expressa pelo bem da equipe, sem hesitar. E foi diferente de tudo o que já tinha visto. Portanto, se falamos de capitães, na minha opinião é o melhor que se pode ter”, Kroos assegurou.

“Estou mais do que feliz por ter Sergio como capitão. Aprendi muito com ele e ele aprendeu muito comigo também, devo dizer. Ele é uma pessoa que responde muito bem a tudo e cuja voz todos no clube ouvem. Sergio dá o exemplo”, acrescentou.