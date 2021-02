Sergio Ramos e Real Madrid, perto de um acordo

Parecia um divórcio irremediável, mas dia a dia se cumpre o ditado “no news, good news”. Sergio Ramos e Real Madrid estão mais perto de selar a paz e renovar o contrato.

O portal 'Marca' informou que a relação entre o capitão da equipe merengue e Florentino Pérez, que está liderando a negociação, é "cordial, correta e sincera" para enfrentar a renovação.

Na última terça-feira, os dois voltaram a se encontrar no que a fonte citada considerou um encontro informal em que o X da questão não foi discutido. Foi, de fato, a primeira vez que eles se encontraram desde o positivo do presidente do Real Madrid.

'Marca' esclareceu que a renovação está em um bom caminho e que poderá ser oficializada nas próximas semanas, ainda antes do final desta temporada.

Porém, a oferta que o clube madrilenho fez a Sergio Ramos não vai mudar. E é que no calor da crise por parte da COVID-19, os clubes tentam equilibrar suas contas com a diminuição dos salários.

A continuidade é um dos dois caminhos que Ramos enfrenta atualmente no Real Madrid. A outra é a recuperação para chegar a tempo ao jogo da Champions League contra a Atalanta.

O BeSoccer Pro analisou as estatísticas de Sergio Ramos nesta temporada em relação a Varane, e o capitão do Real Madrid é melhor em duelos aéreos e na tomada de bola, com passes progressivos e passes longos.