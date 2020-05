Sergio Ramos se motiva revendo seu gol em Lisboa

O Real Madrid já passou em todos os testes correspondentes do protocolo para o coronavírus e retornará ao treinamento em 11 de maio, dia em que os jogadores se encontrarão em Valdebebas.

Sergio Ramos não parou por um segundo durante os dois meses de confinamento e tem trabalhado duro em sua academia onde não falta nada.

Nesta sexta-feira, o capitão compartilhou um vídeo no Instagram, no qual ele podia ser visto correndo na esteira e com a final da 'Décima' ao fundo.

"Jogo histórico. Minuto 85, já falta menos para 93. Aqui a história do nosso clube mudou. Hala Madrid", disse Ramos para sua própria alegria e a de todos os torcedores do Real Madrid.

No clube merengue, a propósito, nenhum positivo foi detectado e a cidade esportiva já está preparada para sediar todo o trabalho solo.