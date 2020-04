Sergio Ramos está "mais magro do que antes da quarentena"

Sergio Ramos, capitão do Real Madrid já está ansioso para voltar a vestir a camisa do clube e reiniciar as atividades depois de mais de 40 dias de confinamento.

Em entrevista à 'Real Madrid TV' o camisa '4' madridista falou sobre a sua rotina de treinos desde de casa em meio a pandemia do coronavírus.

"Acho que estou mais magro do que antes da quarentena. Demos tanta importância e seriedade a essa situação que, depois de perder a rotina de Valdebebas e os jogos, colocamos muita ênfase na manutenção da dieta, do descanso e, claro, do trabalho”, disse o espanhol.

"Eu estou mais magro do que no meio da temporada, porque quando você joga a cada três dias, não sobra tempo, só dá para manter forma e prevenir contra lesões, que a fadiga não gere uma lesão. Basicamente, estou mais forte", completou.

O governo espanhol vai preparando a saída do confinamento e os clubes poderão voltar aos treinos individuais no início do mês de março.

“Nas primeiras semanas, sabíamos que demoraria muito tempo. Agora, vemos um pouco de luz no fim do túnel e deixamos a academia um pouco mais de lado por exercícios de cardio e com bola, para não voltar inchados, forte demais", concluiu.