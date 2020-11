Sérgio Ramos fala sobre recorde em que superou Buffon e pênaltis perdidos

Ao fazer o seu 177º jogo com a camisa da seleção espanhola, no empate contra a Suíça, no último sábado, Sérgio Ramos superou a marca que pertencia ao italiano Gianluigi Buffon como atleta com mais jogos por uma seleção europeia. Porém, na mesma partida, ele acabou desperdiçando dois pênaltis. Nesta entrevista, ele fala sobre o recorde quebrado e mostra confiança em bater outras penalidades caso seja necessário.

Confira no vídeo acima o que disse Sérgio Ramos!