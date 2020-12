Sergio Ramos fica fora da lista para enfrentar o Sevilla

Na última sessão de treinamento do Real Madrid, Sergio Ramos voltou a trabalhar com o grupo, criando a expectativa para seu retorno no jogo do sábado na casa do Sevilla.

No entanto, vindo de lesão na panturrilha, o zagueiro/capitão/artilheiro da equipe ficou de fora da lista do time para a partida da 12ª rodada. Por outro lado, Odriozola volta a ficar disponível.

Chust e Mariano também são ausências. O jovem ganhou chance contra o Shakhtar Donetsk, mas dessa vez não foi incluído por Zidane, enquanto o atacante não treinou com o grupo e gera suspeita sobre uma possível lesão.

Com apenas cinco vitórias em dez partidas no Campeonato Espanhol, o Real Madrid ocupa a quarta colocação, com sete pontos atrás da Real Sociedad, que lidera a competição.

A lista completa: Courtois, Lunin, Altube, Militão, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard, Isco, Arribas, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius e Rodrygo.