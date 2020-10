Sergio Ramos, fora da lista para a estreia na Champions

Sergio Ramos não estará na estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões. Por fim, o zagueiro do Real não se livrou do desconforto no joelho esquerdo a tempo e ficou de fora da equipe para a partida contra o Shakhtar Donetsk.

O capitão merengue sofreu um golpe naquela área no jogo contra o Cádiz. Nos dias que se seguiram, parecia que as opções de chegar à estreia europeia tinham diminuído e, finalmente, esta terça-feira a sua ausência foi confirmada. Será a segunda vez consecutiva na Liga dos Campeões, já que o confronto com o City no ano passado foi perdido, mas por suspensão.

Aliás, o zagueiro havia se exercitado nesta terça-feira na academia, por isso confirmou o que Zidane já havia sugerido. "Não vamos arriscar ninguém", disse ele, e no final o que era esperado se concretizou.

Assim, Ramos não vai arriscar apesar da importância do confronto e do mau momento da equipe após a derrota para os andaluzes. Mas o 'Clásico' aguarda o jogador no sábado, por isso vai apressar os prazos para poder estar no Camp Nou contra o Barcelona.

O Real Madrid receberá a equipe ucraniana com 19 jogadores, em convocatória anunciada pelo clube no início da tarde desta terça-feira. Além do zagueiro, os lesionados Hazard, Carvajal, Odegaard e Odriozola também não estarão presentes.

Esta é a lista completa dos convocados para o confronto com o Shakhtar Donetsk: Courtois, Lunin, Altube, Nacho, Militão, Varane, Marcelo, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Valverde, Benzema, Jovic, Asensio, Vinícius, Rodrygo e Lucas Vázquez